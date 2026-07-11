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Спорт Уик-Энд

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Данил Круговой никуда не хочет ехать: «Мне нравится играть в РПЛ, все устраивает»

Данил Круговой никуда не хочет ехать: «Мне нравится играть в РПЛ, все устраивает»

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой, комментируя «Спорт-экспресс» вопрос о потенциальном переходе в один из ведущих европейских чемпионатов, высказал позицию, отражающую его подход к спортивной карьере и личной жизни.

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