Зеленский согласился на условия Трампа и Путина. Первый шаг к миру сделан

Зеленский поддержал предложение Трампа прекратить удары по энергетическим объектам Как сообщает знакомый с ситуацией источник, Владимир Зеленский согласился с предложением прекратить удары по объектам российской энергетической инфраструктуры.
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