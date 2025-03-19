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Зеленский согласился на условия Трампа и Путина. Первый шаг к миру сделан

Зеленский согласился на условия Трампа и Путина. Первый шаг к миру сделан

Зеленский поддержал предложение Трампа прекратить удары по энергетическим объектам Как сообщает знакомый с ситуацией источник, Владимир Зеленский согласился с предложением прекратить удары по объектам российской энергетической инфраструктуры.

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