Под Феодосией нашли останки пяти солдат Красной армии

На территории городского округа Феодосия силами поискового отряда «Ак-Монай» и «Союз наследников традиций Красногвардейского района» стартовали работы по исследованию местности, где в период ВОВ шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.
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