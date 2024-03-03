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Крымское информационное агентство

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Под Феодосией нашли останки пяти солдат Красной армии

Под Феодосией нашли останки пяти солдат Красной армии

На территории городского округа Феодосия силами поискового отряда «Ак-Монай» и «Союз наследников традиций Красногвардейского района» стартовали работы по исследованию местности, где в период ВОВ шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.

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