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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский отразил все 32 броска «Вашингтона» и стал 1-й звездой матча. Шатаут – 1-й в сезоне и 35-й за карьеру в регулярках

Вратарь «Тампы» сыграл на ноль против «Кэпиталс» в игре регулярного чемпионата НХЛ (3:0).  Шатаут стал для 30-летнего россиянина 1-м в сезоне и 35-м за карьеру в рамках регулярок.

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