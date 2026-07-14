Цель украинского террора Крыма – изгнание русского населения полуострова. Об этом в интервью британским СМИ заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ террорист Роберт Бровди, известный по кличке «Мадьяр», передает корреспондент .
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