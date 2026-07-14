МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 738 подписчиков

Украинский террорист «Мадяр»: Наша цель – изгнание русского населения из Крыма

Украинский террорист «Мадяр»: Наша цель – изгнание русского населения из Крыма

Цель украинского террора Крыма – изгнание русского населения полуострова. Об этом в интервью британским СМИ заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ террорист Роберт Бровди, известный по кличке «Мадьяр», передает корреспондент .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
t
tolip
Скоты
Ответить
1 м.