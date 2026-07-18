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Русская весна

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Telegraph: Более 600 тысяч британцев не могут работать из-за ожирения

Telegraph: Более 600 тысяч британцев не могут работать из-за ожирения

Более 600 тысяч британцев не могут работать именно из-за проблем с лишним весом, что оказывает значительный негативный эффект на экономику страны, сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на исследование Йоркского университета.

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