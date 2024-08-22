Из уральской колонии-поселения сбежал преступник

Из колонии-поселения при ИК-63 (Ивдель) 21 августа сбежал осужденный Андрей Ефремов 1978 г.р. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, особые приметы – татуировки: на левой кисти буква «А» и пять точек, на кисти левой руки – знаки _, _, +, #; на указательном пальце жирный крест, на среднем пальце перстень, на мизинце доллар, на левом предплечье черный узор, на шее с правой стороны цифра 40.
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