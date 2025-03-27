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Царьград

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Крупнейшая в России судоверфь во Владивостоке упирается в отсутствие земли

Крупнейшая в России судоверфь во Владивостоке упирается в отсутствие земли

Проект нового предприятия ОСК находится в проработке.Проект создания новой верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке находится в проработке, сообщил ТАСС первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров.

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