Рулетики из слоёного теста с фаршем в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю испечь в духовке к чаю или для перекуса очень вкусные, аппетитные рулетики с фаршем из слоёного теста.