В Петербурге продолжается разработка проекта ремонта и реставрации кирхи Святого Михаила на Васильевском острове

В Смольном рассказали, какие дефекты зафиксировали специалисты Кирха находится в собственности города и передана в безвозмездное пользование централизованной религиозной организации «Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии на территории России».
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