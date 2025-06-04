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Петербургский дневник

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В Петербурге продолжается разработка проекта ремонта и реставрации кирхи Святого Михаила на Васильевском острове

В Петербурге продолжается разработка проекта ремонта и реставрации кирхи Святого Михаила на Васильевском острове

В Смольном рассказали, какие дефекты зафиксировали специалисты Кирха находится в собственности города и передана в безвозмездное пользование централизованной религиозной организации «Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии на территории России».

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