Каллас: ЕС работает над новыми санкциями против России

Европейский союз продолжает работу над введением очередного пакета санкций в отношении России. С таким заявлением выступила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
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