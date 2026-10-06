В Москве за 14 месяцев построили гигафабрику аккумуляторов

Предприятие будет выпускать аккумуляторы для электромобилей, судов и ЦОДов В Москве дали старт созданию крупнейшего в России кластера по производству аккумуляторных батарей и систем накопления энергии.
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