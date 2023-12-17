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«Кузбасс» и «Зенит» Санкт-Петербург победили в волейбольной Суперлиге

«Кузбасс» и «Зенит» Санкт-Петербург победили в волейбольной Суперлиге

Завершились еще три матча 10-го тура волейбольной Суперлиги. В центральном матче московское «Динамо» уступило в напряженной борьбе «Кузбассу» со счетом 2:3 (23:25, 19:25, 25:18, 25:22, 11:15) и позволило приблизиться к себе в турнирной таблице.

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