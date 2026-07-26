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Песков назвал условия для заморозки конфликта на Украине: главное за сутки

Песков назвал условия для заморозки конфликта на Украине: главное за сутки

Россия обозначила позицию по возможной заморозке конфликта на Украине, в Запорожской области сообщили об ударе по туристическим базам в Кирилловке, а президент США Дональд Трамп распорядился не проводить новые атаки по Ирану.

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