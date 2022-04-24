Почеттино о свисте в адрес Месси: «Невозможные ситуации. Сложно принять это, учитывая величие Лео и то, что он дает футболу»

Маурисио Почеттино вновь высказался о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Лео Месси. Несколько раз на протяжении этого сезона болельщики французского клуба освистывали 34-летнего форварда.

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