БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 629 подписчиков

«Акулы, походу, и бензин пьют»: россиян довели до истерики объяснением, почему икра подорожает на 471% к Новому году

«Акулы, походу, и бензин пьют»: россиян довели до истерики объяснением, почему икра подорожает на 471% к Новому году

Цены на деликатес, конечно, к праздникам традиционно увеличиваются, но о том, что в этом году будет даже хуже, чем в прошлые, предупреждают с лета.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

@Александр Вайтынен:
А причём здесь факт снижение цен на РОССИЙСКУЮ икру в США?
Или вы считаете что может потому и цены падают что не вывозятся продукты питания и ГСМ из страны?
А вылов упал втрое потому что рыба уже не успевает восстанавливать свою численность, благодаря хищническому вылову.
В Канаде установлены строгие квоты на вылов кетовых рыб, как впрочем и в США. Штраф за нарушение квот не просто ну очень серьёзные деньги, но и вполне реальный срок, при повторном нарушении!
А в России "промышленники" плюс браконьеры вылавливают сколько хотят и контроль только на бумаге, да еще и хвастаются тем сколько рыбы погубили!