«Акулы, походу, и бензин пьют»: россиян довели до истерики объяснением, почему икра подорожает на 471% к Новому году

Цены на деликатес, конечно, к праздникам традиционно увеличиваются, но о том, что в этом году будет даже хуже, чем в прошлые, предупреждают с лета.
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Зато на лес пока еще цены не поднимают, его сколько хочешь за Уралом вплоть до Тихого океана!............
А, что едросов выбрали теперь можно цены гнать. Вот газ в августе был 32 р. теперь 46 р., газа тоже не хватает?
@Александр Вайтынен:
А причём здесь факт снижение цен на РОССИЙСКУЮ икру в США?
Или вы считаете что может потому и цены падают что не вывозятся продукты питания и ГСМ из страны?
А вылов упал втрое потому что рыба уже не успевает восстанавливать свою численность, благодаря хищническому вылову.
В Канаде установлены строгие квоты на вылов кетовых рыб, как впрочем и в США. Штраф за нарушение квот не просто ну очень серьёзные деньги, но и вполне реальный срок, при повторном нарушении!
А в России "промышленники" плюс браконьеры вылавливают сколько хотят и контроль только на бумаге, да еще и хвастаются тем сколько рыбы погубили!
Я полагаю , что цена на икру нормальная... Если на неё просто смотреть , но НЕ ПОКУПАТЬ !!! (последнее обязательно , пусть тухнет на прилавке , на "радость" продающим !!!)
Чего ссылаться на всякую чушь! Все дорожает, т.к. война - дело дорогое
Ответ простой. Нужно набрать больше налогов. Россия нищает. Хреновая экономика.