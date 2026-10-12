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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беллингем после удаления Винисиуса: «Игры больше нет, #####». Кукурелья сказал судье: «Надеюсь, если кто-то коснется моих волос, ты покажешь красную»

Игроки « Реала » были возмущены удалением  Винисиуса Жуниора в матче с « Вильярреалом » в 8-м туре Ла Лиги (1:0).

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