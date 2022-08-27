Рано утром украинские военные обстреляли центр Донецка и Горловку

Скриншот из видео О пострадавших не сообщается Два снаряда калибром 155 мм упали на бульвар Пушкина напротив здания администрации главы республики Дениса Пушилина, это здание становится целью обстрелов второй раз за неделю, сообщает СЦКК в ДНР.