Мировое обозрение

145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Марченко
    меняйте гривны на рубли граждане хохлы, опоздаете - за гривны будут только в морду даватьРоссия побеждает ...
  • Владимир Моргунов
    АМЕРЫ ОТОШЛИ ОТ СТАЛИНСКОГО ЗАВЕТА-КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ !!!! ВОТ ГЛАВНЫЙ ИХ КАДР И РЕШАЕТ. И ВСЕ !!!!Трамп: США больше...
  • Юрий Кушнарев
    да и пёс с ними,с поляками. Ничем не лучше бандеровской сволочи. Пусть они режут друг лругаУкраинские беженц...

Рано утром украинские военные обстреляли центр Донецка и Горловку

Рано утром украинские военные обстреляли центр Донецка и Горловку

Скриншот из видео О пострадавших не сообщается Два снаряда калибром 155 мм упали на бульвар Пушкина напротив здания администрации главы республики Дениса Пушилина, это здание становится целью обстрелов второй раз за неделю, сообщает СЦКК в ДНР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх