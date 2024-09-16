Российский суд решил выдворить добровольца СВО из Молдавии на родину. Его обвинили в нарушении миграционного учета

Суд постановил выдворить добровольца СВО из Молдавии из России Фото: Telegram-канал «ДоброКор» Суд постановил выдворить в Молдавию бойца добровольческого отряда «Скиф», который принимал участие в специальной военной операции (СВО) и не успел продлить срок пребывания в России.
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