Чебурашка спешит на помощь: что сегодня происходит с российским кино

Российское кино, как российский футбол, – только ленивый походя не пнет его: сценаристы, мол, врут, актеры фальшивят, продюсеры воруют, а режиссеры снимать не умеют; советского мастерства уж нет, но и по-голливудски делать не научились.
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