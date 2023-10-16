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Чебурашка спешит на помощь: что сегодня происходит с российским кино

Чебурашка спешит на помощь: что сегодня происходит с российским кино

Российское кино, как российский футбол, – только ленивый походя не пнет его: сценаристы, мол, врут, актеры фальшивят, продюсеры воруют, а режиссеры снимать не умеют; советского мастерства уж нет, но и по-голливудски делать не научились.

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