Водитель иномарки спровоцировал ДТП с полицейским мотоциклом на Пискаревском проспекте

Авария с участием служебного мотоцикла случилась на Пискаревском проспекте. Подробности происшествия рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Авария с участием служебного мотоцикла случилась на Пискаревском проспекте. Подробности происшествия рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
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