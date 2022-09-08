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Водитель иномарки спровоцировал ДТП с полицейским мотоциклом на Пискаревском проспекте

Водитель иномарки спровоцировал ДТП с полицейским мотоциклом на Пискаревском проспекте

Авария с участием служебного мотоцикла случилась на Пискаревском проспекте. Подробности происшествия рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

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