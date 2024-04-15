Перепутал газом с тормозом: как Ельцин устроил смертельное ДТП

Первый президент России Борис Ельцин знаменит различными выходками. В 1992 году он, как рассказывали очевидцы, играл на ложках по голове своего коллеги из Киргизии, Аскара Акаева, в 1994-м дирижировал оркестром в Германии и «проспал» Ирландию, в 1996-м отплясывал на сцене вместе с музыкантом Евгением Осиным.