В МВД рассказали о новой схеме мошенничества от лица инспекции труда

Аферисты запрашивают документы и угрожают выездной проверкой Мошенники под видом инспекции труда рассылают организациям и предприятиям поддельные уведомления, в которых утверждается о якобы выявленных признаках теневой занятости.
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