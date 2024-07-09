Заговорил на русском и получил награду от Путина: второй день Моди в Москве. Фоторепортаж

Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил орден Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о присвоении ему этой высшей государственной награды президент России Владимир Путин подписал еще в 2019 году.
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