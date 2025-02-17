Турецкий политик Перинчек: Запад пытается помешать мирным переговорам по Украине

Информационный вброс о якобы атаке на Чернобыльскую АЭС является попыткой ряда западных кругов помешать переговорному процессу по урегулированию украинского кризиса, заявил генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.
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