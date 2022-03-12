Маркус Смарт: «Не понимаю, почему защитнику так трудно выиграть приз «Мистер замок»

Защитник «Селтикс» Маркус Смарт выразил недовольство в связи с тем, что игрокам его плана и позиции нечасто присуждают почетную награду «Мистер замок».

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