❕В Армянске пройдут учебные стрельбы Они пройдут с 09:00 до 13:00. Возможно будут слышны громкие звуки, сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.
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❕В Армянске пройдут учебные стрельбы Они пройдут с 09:00 до 13:00. Возможно будут слышны громкие звуки, сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.