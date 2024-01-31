«РВ»: российская армия на танках пошла в наступление на стыке Запорожья и ДНР

РИАМО - 31 янв. Танковые экипажи российской армии совместно со штурмовыми группами 60 бригад группировки «V» зачищают лесополосы западнее населенного пункта Старомайорское на южно-донецком направлении СВО, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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