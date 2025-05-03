Большая польза в маленькой горошине

Горох употребляли еще в древних Индии, Китае, Греции и Риме как бедняки, так и императоры. Сегодня он остается популярным во всем мире: его используют в супах, гарнирах, пюре, салатах и веганских котлетах.
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