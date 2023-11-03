«Норникель» может провести дробление акций с коэффициентом 1 к 100

ГМК «Норильский никель» может провести сплит своих акций в соотношении 1 действующая бумага на 100 будущих, следует из рекомендации совета директоров компании, решение по которой должно принять внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА).
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