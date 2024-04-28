FDA одобрила генную терапию для лечения гемофилии В

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило генную терапию для лечения гемофилии В - наследственной болезни свертывания крови, связанной с дефицитом фактора IX.
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