В Израиле заявили о ликвидации более 400 боевиков "Хезболлы" с начала наземных рейдов в Ливане

Израильские силы ликвидировали около 440 боевиков "Хезболлы" с начала наземных рейдов в Ливане, а также уничтожили более 2 тысяч объектов движения, включая военные сооружения, вооружения и подземную инфраструктуру, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии