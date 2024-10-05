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В Израиле заявили о ликвидации более 400 боевиков "Хезболлы" с начала наземных рейдов в Ливане

В Израиле заявили о ликвидации более 400 боевиков "Хезболлы" с начала наземных рейдов в Ливане

Израильские силы ликвидировали около 440 боевиков "Хезболлы" с начала наземных рейдов в Ливане, а также уничтожили более 2 тысяч объектов движения, включая военные сооружения, вооружения и подземную инфраструктуру, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

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