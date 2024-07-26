Трамп раскритиковал главу ФБР за некомпетентное расследование покушения

Вашингтон, 26 июля, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя раскритиковал экс-президент США Дональд Трамп за некомпетентное, по его мнению, расследование покушения.
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