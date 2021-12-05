На Камчатке учредили почетный знак для добровольцев "За доброе сердце"

5 декабря - Международный день волонтеров. Этот праздник учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году, а Россия присоединилась к нему совсем недавно, в 2017-м, словно больше тридцати лет мы раздумывали - присоединяться или нет.