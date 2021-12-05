Российская газета

17 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Иванова
    Надоело смотреть по 1 каналу "Время покажет". Ну что всё "муссируют" Украину. Приглашают ярых русофобов наших и украи...Захарова: Киев фа...
  • Сергей Лахов
    сколько можно всё муссировать и пытать этот вопрос. Нам это сообщают через СМИ как идиотам. Бедный киев, всё никак не...Захарова: Киев фа...
  • Nikolay Kuchkov
    сколько букв!!Пожелаю этому сборищу чинуш скорее исчезнуть!"Единой России" и...

На Камчатке учредили почетный знак для добровольцев "За доброе сердце"

5 декабря - Международный день волонтеров. Этот праздник учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году, а Россия присоединилась к нему совсем недавно, в 2017-м, словно больше тридцати лет мы раздумывали - присоединяться или нет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх