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Глава СПЧ Фадеев заявил, что займется историей Седы Сулеймановой после обращения

Глава СПЧ Фадеев заявил, что займется историей Седы Сулеймановой после обращения

Председатель совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил "Газете.Ru", что у него нет информации о судьбе чеченки Седы Сулеймановой, которую вывезли из Санкт-Петербурга в Чечню прошлым летом.

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