Глава СПЧ Фадеев заявил, что займется историей Седы Сулеймановой после обращения

Председатель совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил "Газете.Ru", что у него нет информации о судьбе чеченки Седы Сулеймановой, которую вывезли из Санкт-Петербурга в Чечню прошлым летом.
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