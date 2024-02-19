Журналист Додолев рассказал о драке Шевчука с Расторгуевым из-за Цоя

Журналист Евгений Додолев в интервью информационному порталу aif.ru рассказал о драке Юрия Шевчука и Николая Расторгуева, которая случилась в его присутствии вскоре после гибели Виктора Цоя на презентации посмертного альбома легендарного музыканта.