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WarGonzo: Какие условия перемирия предложил Путин

Какие условия перемирия предложил Путин 14 июня 2024 года российский президент Владимир Путин озвучил свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, главными из которых были два пункта: отказ Украины от вступления в НАТО и вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской … .

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