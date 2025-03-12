WarGonzo: Какие условия перемирия предложил Путин

Какие условия перемирия предложил Путин 14 июня 2024 года российский президент Владимир Путин озвучил свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, главными из которых были два пункта: отказ Украины от вступления в НАТО и вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской … .