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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Долго колебался между Роналду и Месси. Лео, спасибо, что после ЧМ ты стал самим собой – таким придурком. Ненавижу». Экс-игрок «Лилля» Пальмьери об аргентинце

«Долго колебался между Роналду и Месси. Лео, спасибо, что после ЧМ ты стал самим собой – таким придурком. Ненавижу». Экс-игрок «Лилля» Пальмьери об аргентинце

«Я так долго колебался между Роналду и Месси. Месси, спасибо, что после чемпионата мира ты стал самим собой – таким придурком, у которого башка в три раза больше, чем у Мбаппе.

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