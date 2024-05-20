Jama: сладкие и соленые фабричные продукты повышают риск болезней сердца у детей

Ученые из Университета Ровира-и-Вирджили (Испания) установили, что повышенное потребление ультра-обработанных (фабричных) продуктов с высоким содержанием жиров, соли, сахара и углеводов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у детей в возрасте трех лет и старше.