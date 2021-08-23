Очередная мифическая «победа»: немного о визите Меркель на Украину

Выходные на Украине прошли под знаком Меркель. Визит немецкого канцлера был одним из ключевых инфоповодов Незалежной, и, разумеется, украинские информационщики пытаются преподнести встречу Зеленского и Меркель как очередную победу Украины в международной политике Что пытаются выдать за победу, и почему колесо «зрадоперемоги» всё-таки не остановилось для украинских политиков на нужной отметке? В украинских СМИ активно пишут о том, что Зеленский смог «докричаться» до Меркель – что, мол, она и Россию стороной конфликта назвала, и согласилась с Украиной, что после 2024 года нужно сохранить транзит газа через украинскую ГТС, и так далее.