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Налог на заграничные туры предложили ввести в России

Налог на заграничные туры предложили ввести в России

Авторы инициативы считают, что собранные средства нужно направлять на развитие внутреннего туризма Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил ввести налог на туры за рубеж, сообщает "Интерфакс".

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