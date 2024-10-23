Налог на заграничные туры предложили ввести в России

Авторы инициативы считают, что собранные средства нужно направлять на развитие внутреннего туризма Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил ввести налог на туры за рубеж, сообщает "Интерфакс".
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