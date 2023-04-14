Этот таинственный мир

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5 эффективных способов справиться со страхом перед будущим

5 эффективных способов справиться со страхом перед будущим

Страх перед будущим - это реальная фобия, по-научному называемая хронофобией. Конечно же, не всякое чувство тревоги перед предстоящей дорогой или небольшая нервозность перед новым приключением должно являться поводом для беспокойства о здоровье.

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