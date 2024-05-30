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Не упустите возможность попасть в первую смену лагеря по мотивам Гарри Поттера

Не упустите возможность попасть в первую смену лагеря по мотивам Гарри Поттера

Приглашаем юных любителей Гарри Поттера в летний лагерь "Путешествие в Волшебную страну". Уже с 3 июня стартует первая смена, на которой каждый маленький гость почувствует себя самым настоящим магом во вселенной Хогвартса.

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