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ВС РФ уничтожили завод, производящий снаряжения для ВСУ

ВС РФ уничтожили завод, производящий снаряжения для ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили находящийся в Киеве завод UKRTAC, который специализируется на создании военного снаряжения для ВСУ.

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