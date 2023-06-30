Яшкин о результативности в КХЛ и НХЛ: «Говорить о каком-то разном уровне игры в моем случае не совсем правильно. В России у меня сошлись все пазлы»

– Выступая в НХЛ, вы не набирали больше 18 очков в регулярке за один сезон. А за три года в КХЛ не было еще ни одного сезона, чтобы вы не набирали меньше 60 очков.
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