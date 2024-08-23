Российские десантники сорвали дерзкую высадку пехоты ВСУ в дельте Днепра

Десантники Российской армии сорвали дерзкую попытку пехоты ВСУ высадиться в дельте Днепра. По словам главы региона, десантники-артиллеристы совместно с операторами дронов ведут такую боевую работу 24 часа в сутки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии