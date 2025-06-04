Вэнс сравнил университеты в США с тоталитарными обществами

Американские университеты утрачивают свободу слова и начинают напоминать тоталитарное общество. Об этом 3 июня заявил на конференции, организованной неправительственным аналитическим центром «Американский компас», вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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