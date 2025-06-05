Что нужно, чтобы мотор прошел миллион километров? Рассказываем!

В новом номере журнала «За рулем» эксперты Алексей Ревин и Михаил Колодочкин задаются вопросом: куда пропали двигатели-миллионники? Ведь о машине, мотор которой проходит многие сотни тысяч км без капремонта, автомобилисты, казалось бы, не перестали мечтать.
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