МИД РФ назвал стратегическим решением договор о сотрудничестве с Ираном

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном представляет собой стратегическое решение руководства двух государств, которое не утрачивало силы.
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