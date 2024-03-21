Annals of Surgery: декомпрессия нервов перспективна для пациентов с диабетической нейропатией

Авторы нового исследования заявили, что хирургическая декомпрессия нервов, используемая для лечения таких состояний, как синдром запястного канала и ишиас, может сыграть важную роль в облегчении боли у пациентов с диабетической нейропатией.
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